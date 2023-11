Musiker Joan Manuel Serrat erhält Hermann Kesten-Preis

Der aus Katalonien in Spanien stammende Komponist und Sänger Joan Manuel Serrat erhält in diesem Jahr den Hermann Kesten-Preis des deutschen PEN-Zentrums. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert und wird am Abend in Darmstadt verliehen.

Serrat ist ein poetisch-musikalischer Widerständler und ein Kämpfer für die Freiheit des Wortes in Spanien und auch in Südamerika. Vor allem in Mexiko, Chile und Argentinien hat er eine grosse Fangemeinde.