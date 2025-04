Blinde Dates und Geschenke zum Welttag des Buches

Am Mitwoch (23.4.) ist ein Fest für das Lesen - der "Welttag des Buches" . Auch mehrere Buchhandlungen in Hessen feiern mit. In Kassel soll die Aktion "Blinddate mit einem Buch" zum Schmökern einladen: Leserinnen und Leser können sich verpackte Bücher kaufen und sich einfach überraschen lassen: Vielleicht ist es ein Krimi, Thriller, Roman, oder eine Biografie? Einfach auspacken und loslesen!

"Ich schenk dir eine Geschichte" ist eine Aktion für Kinder, organisiert von Stiftung Lesen, Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereinssowie weiteren Partnern. In diesem Jahr wird der Comicroman "Cool wie Bolle" bundesweit an 1,1 Millionen Schulkinder verschenkt. Teilnehmende Buchhandlungen in Hessen haben die Abenteuergeschichte auf Lager. Auch (Vor)Lese-Aktionen stehen auf dem Programm: Über 50 Autor:innen haben ihre Koffer gepackt, um deutschlandweit aus ihren Büchern vorzulesen. Einige der Lesereisen führen auch in hessische Buchhandlungen, unter anderen zur Buchhandlung Markus Idstein in Oestrich-Winkel (Andrea Reitmeyer) und zur Buchhandlung Roter Stern in Marburg (Christian Tielmann).

Der Welttag des Buches wird seit 1997 am 23. April gefeiert, um große und kleine Menschen wieder zum Lesen zu animieren. Die Lesereisen organisiert die Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen e.V. (avj) und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels.