Programm 2025: Internationale Maifestspiele für alle

Vom 1. bis 31. Mai gehen wieder die Internationalen Maifestspiele in Wiesbaden über die Bühne: mit Schauspiel auch aus fernen Ländern, Oper, Performance, Live-Übertragungen nach draußen, Magie, Tanz- und Kindertheater. Auf dem Programm der Internationalen Maifestspiele stehen insgesamt 55 Produktionen - aufgeführt auf den fünf Bühnen im historischen Theaterbau und anderen Orten der hessischen Landeshauptstadt.

Unter dem Motto "Maifestspiele für alle" soll es am Eröffnungswochenende im Park am Warmen Damm auf einer Open-Air-Bühne gratis Theater, Tanz und Musik für alle geben. Die Oper "Die Perlenfischer" von Georges Bizet, in einer Inszenierung des belgischen Kollektivs FC Bergman, wird live aus dem Opernhaus ins Freie auf eine Leinwand übertragen. Ein besonderes Highlight ist das Gastspiel der Choreografielegende William Forsythe: An drei Abenden in Folge, vom 2. bis 5. Mai, kommt mit "Friends of Forsythe" der Tanz ins Museum Reinhard Ernst.

Für das internationale Flair der Maifestspiele sorgen auch weitere renommierte Gäste und Gastspiele: das Wiener Burgtheater mit "Hamlet" von William Shakespeare, das Kammerorchester der Philharmonie Odesa mit "Memento Odesa" und die Performance "The Visitors", die mit südafrikanischen Darstellern ins Horrorgenre der "Slasher"-Filme eintaucht.

Die Maifestspiele in Wiesbaden sind nach den Bayreuther Wagner-Festspielen die ältesten Festspiele in Deutschland. Sie tragen erstmals die Handschrift der 2024 als Doppelspitze am Hessischen Staatstheater gestarteten Intendantinnen Dorothea Hartmann und Beate Heine.

Der Vorverkauf beginnt am 4. März, Karten für Musiktheater-Produktionen im Großen Haus sind schon jetzt über die Ticket-Hotline des Staatstheaters zu haben.