DJ Sven Väth und der Cocoon Club kehren zurück

Stadtgeläut und Christkindwiegen: Frankfurt und Korbach stimmen sich auf Weihnachten ein

In Frankfurt gibt es am Dienstagnachmittag zur Einstimmung auf Weihnachten das Große Stadtgeläut. Ab 17 Uhr beginnen nacheinander alle 50 Glocken der Kirchen in der Innenstadt zu läuten. Den Anfang macht die Bürgerglocke in der Paulskirche, gefolgt von den fünf weiteren Glocken dort. Schließlich werden auch die neun Glocken des Kaiserdoms läuten.

In Korbach im Kreis Waldeck-Frankenberg hat das Christkindwiegen eine lange Tradition. Männer steigen um 20 Uhr die Treppe des Turms der Kilianskirche hoch, lassen Laternen an langen Seilen herunter und schwenken sie singend in alle Himmelsrichtungen. Damit soll dem Christkind symbolisch eine Wiege bereitet werden.