Borowski- und Murot-Tatorte in Wiesbaden ausgezeichnet

Der Kiel-Tatort "Borowski und das Haupt der Medusa" (NDR) hat den Deutschen Fernsehkrimi-Preis 2025 gewonnen. Der Film zeige, was Krimi alles könne: schräge Charaktere, kreative Sets, außergewöhnliche Kameraführung und ein fließender Wechsel zwischen den Genres, teilte die Jury des Deutschen Fernsehkrimi-Festivals in Wiesbaden mit. "Schon die erste Szene drückt einen mit ihrer Intensität in den Sessel."

Der letzte Kieler "Tatort" mit Axel Milberg als Kommissar Borowski läuft am kommenden Sonntag im Fernsehen (16. März, 20.15 Uhr im Ersten, anschließend in der Mediathek). Nach mehr als 20 Jahren nimmt der Schauspieler Abschied von der Rolle. Redaktion und Produktion des Gewinnerfilms erhielten auf dem Fernsehkrimi-Festival in Wiesbaden neben einer Trophäe auch 1.000 Liter Wein.

Den Festival-Publikumspreis des Wiesbadener Kurier gewann der hr-Tatort "Murot und das 1000-jährige Reich ". "Ein Krimi, der sich kritisch mit Schuld und Sühne auseinandersetzt, ein Film gegen das Vergessen", hieß es in der Begründung.