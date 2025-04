Lesefestival: Frankfurt liest "Nachbeben"

Exklusive Einblicke hinter die Fassaden der Frankfurter Skyline

Am Dienstag startet die zweite Staffel der hr-Doku "Inside Skyline Frankfurt" in der ARD Mediathek. Wie sieht es hinter den glänzenden Fassaden von Deutschlands einziger echter Skyline aus? Auch in der neuen Staffel entdecken die Zuschauerinnen und Zuschauer eindrucksvolle Perspektiven auf die imposante Hochhausarchitektur, erhalten exklusive Einblicke in das Leben der Menschen, die in den Türmen von "Mainhattan" arbeiten, wohnen und feiern.

In der ersten Folge begleitet das TV-Team einen Elektroingenieur während seiner Arbeit in über 200 Metern Höhe - auf dem Westend Tower. Was die wenigsten ahnen: Die kronenartige Spitze des Wolkenkratzers ist beheizt und begehbar.

Der DZ-Bank Wolkenkratzer mit seiner markanten, nachts beleuchteten Krone. Bild © hr