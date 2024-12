Legobaustelle öffnet ihre Türen in Frankfurt

Lego ist nur was für Kinder? Wer sagt denn sowas? Ganze Familien verbringen jedes Jahr Stunden in der "Legobaustelle" vom Deutschen Architekturmuseum (DAM) in Frankfurt. Dieses Jahr findet der Spaß ab dem 17. Dezember ein letztes Mal im DAM Ostend statt, dem Ausweichquartier des DAM am Museumsufer, das derzeit saniert wird.

Und was eigentlich ist eine "Legobaustelle"? Es ist ein Ort, an dem kleine und große Menschen Lego bauen können. Mit zehntausenden Steinen, nach Farben sortiert, was die eigene Fantasie so hergibt - und alle Grenzen des eigenen Kinderzimmers und der eigenen Legokisten sprengt. Für die Ehrgeizigen gibt es auch Wettbewerbe!