"Sprachpanscher"-Preis 2023 geht nach Hessen

Der Negativpreis "Sprachpanscher" des Vereins Deutsche Sprache (VDS) geht in diesem Jahr an zwei Persönlichkeiten aus Hessen. Den Titel für ihren "nachlässigen" Umgang mit der deutschen Sprache erhält die in Bad Soden am Taunus lebende Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP), wie der VDS am Samstag mitteilte. Stark-Watzinger erhalte den Negativpreis, weil sie in deutschen Behörden Englisch als Verwaltungssprache einführen wolle.

Ebenfalls ausgezeichnet wird der Direktor der Museumslandschaft Hessen Kassel, Martin Eberle, für die Umbenennung der Kultureinrichtungen der Stadt in "Hessen Kassel Heritage".

Der VDS ist wegen seines missionarischen Kampfes für eine angebliche Reinheit der deutschen Sprache unter Sprachwissenschaftlern umstritten. Der Negativ-Preis "Sprachpanscher des Jahres" wird seit 1997 verliehen. Er zeichnet Personen oder Institutionen für "besondere sprachliche Fehlleistungen" aus, zu denen der Verein etwa eine gendergerechte Sprache oder die Verwendung englischer Begriffe ("Denglisch") zählt.