Wächterpreis der Tagespresse geht an Sophie Sommer

Für eine Reportage über Kinderprostitution in Dortmund wird die Reporterin Sophie Sommer mit dem Wächterpreis der Tagespresse ausgezeichnet. Der erste Preis für den Artikel in der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (WAZ) ist mit 10.000 Euro dotiert, wie die Stiftung Freiheit der Presse mit Sitz in Bad Vilbel mitteilte. "Die aufwendig recherchierte und glänzend geschriebene Arbeit legt Abgründe offen, die sich so oder ähnlich in vielen Großstädten zeigen ließen, aber in der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt bleiben", begründete die unabhängige Jury ihre Entscheidung. Die Reportage von Sommer trägt den Titel "Ich spüre seine Hände noch auf mir".

Der zweite Preis und 6.000 Euro gehen an Sönke Iwersen und Volker Votsmeier vom "Handelsblatt", die ein Porträt über die damals im Cum-Ex-Skandal ermittelnde Staatsanwältin Anne Brohilker und ihren Kampf gegen Widerstände geschrieben haben ("Die Demontage"). Mit dem dritten Preis und 4.000 Euro wird Julia Rathcke von der "Rheinischen Post" geehrt. Sie hatte in "Auf Lügen gebaut" aufgedeckt, wie ein AfD-Landtagsabgeordneter seinen Lebenslauf in Teilen frei erfunden hatte. Die Preise werden am 30. Juni (18.00 Uhr) im Frankfurter Rathaus Römer überreicht. Seit 1969 werden Journalisten und Redaktionen mit dem Wächterpreis der Tagespresse gewürdigt, die Missstände aufdecken und darüber berichten.