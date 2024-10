Kein Mitsingen, kein Schunkeln bei Bob Dylan in der Jahrhunderthalle

"The Rough and Rowdy Ways" heißt die Tour, die Bob Dylan an drei Tagen in die Frankfurter Jahrhunderthalle bringt. hr2-Kritiker Mario Scalla erlebte den US-amerikanischen Singer/Songwriter am ersten Abend aber alles andere als wild: altersmild und abgeklärt wirkte der mittlerweile 83-jährige Musiker, ruhig und episch die Stücke seines neuen Albums.

Nur wenige seiner großen Hits bekamen die Fans zu hören, etwa das durch Jimi Hendrix bekannt gewordene "All along the watchtower" oder das fast 60 Jahre alte "It's All Over Now, Baby Blue". Wie von Dylan gewohnt gab es auch keine Ansprache des Publikums - die poetischen Texte des Literaturnobelpreis-Trägers standen für sich.