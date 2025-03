Frankfurter CSD zieht an den Main

Der Umzug am Christopher Street Day in Frankfurt bekommt eine neue Heimat. Wie die Organisatoren der Veranstaltung am Mittwoch mitteilten, findet die Parade in diesem Jahr am Mainufer statt und nicht wie sonst üblich an der Konstablerwache. Der Entschluss zur Änderung sei einstimmig gewesen, hieß es in einer Mitteilung.

"Für uns letztendlich entscheidend war der uns nun neu zur Verfügung stehende Platz", heißt es in der Begründung. "Auch die begrenzten Möglichkeiten zum Platzieren von Sitzbänken, Ruhebereiche und unterschiedlichen Ständen hat uns dazu bewogen, an den Main zu ziehen." Der CSD findet in diesem Jahr vom 17. bis 20. Juli statt. Highlight ist auch in diesem Jahr die Parade am 19. Juli.