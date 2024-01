Weniger Apotheken in Hessen

Die Zahl der öffentlichen Apotheken in Hessen ist in den vergangenen zehn Jahren um zwölf Prozent gesunken, teilte der Hessische Apothekenverband in Offenbach heute mit. 2014 waren es demnach noch 1.514, aktuell (Stichtag 1. Januar 2024) sind es nur noch 1.331 - also 183 weniger. "Ein Ende dieser dramatischen Entwicklung ist nicht in Sicht", so der Apothekenverband.