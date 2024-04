Verkehrspolizisten in Kassel

Verkehrspolizisten in Kassel Bild © Imago Images

Alle Standorte der Polizei in Nordhessen

Wo Autofahrer am 19. April in Kassel und Umgebung sowie in den Landkreisen Waldeck-Frankenberg, Schwalm-Eder und Werra-Meißner aufpassen sollten, erfahren Sie hier.

Für den sogenannten "Blitzermarathon 2024" in Hessen hat das Polizeipräsidium Nordhessen folgende Standorte der Radarkontrollen veröffentlicht.

Standorte in Stadt und Landkreis Kassel

Wolfhager Straße

Gelnhäuser Straße

Leipziger Straße

Sandershäuser Straße

Rasenallee

Freiherr vom Stein Str. Höhe Schule

Wolfsgraben, Spiekershäuser Straße

Baunatal, Friedrich-Ebert-Allee

Hofgeismar, Am Anger

Grebenstein, Hofgeismarer Straße

B450 Istha / Balhorn

Vellmar, L3234 Höhe Mittelring

Baunatal, Friedrich Ebert Allee, Höhe Schule

Habichtswald / Ehlen, Oderweg

Kaufungen, B7, Setzebachbrücke

Schauenburg, L3215

Standorte im Landkreis Waldeck-Frankenberg

Waldeck-Reiherbach, B485

Bad Wildungen, B253 / K43, Jägersburg

Bad Wildungen-Hundsdorf, B253

Korbach, Louis-Peter-Straße, Höhe einer Schule

Korbach, Kasseler Straße, Schule

Korbach, Briloner Landstraße

Rosenthal, L3077, Marburger Straße

Diemelsee-Vasbeck, L3297, Marsberger Str.

Edertal-Wellen, L3218

Willingen, B251, Bereich Stryck (Skywalk)

Volkmarsen, Schulstraße in Höhe Grundschule

Twistetal-Mühlhausen, L3297, Höhe Friedhof

Bad Arolsen, Bahnhofstraße

Battenberg, Dodenauer Straße

Frankenberg (Eder), Rosenthaler Straße

Weitere Informationen Mobile Blitzer in Hessen Wo stehen aktuell mobile Blitzer? Wo finden heute Radarkontrollen statt? Mobile Blitzer im Überblick Ende der weiteren Informationen

Standorte im Schwalm-Eder-Kreis

Beiseförth, B83, Höhe Backstop

Niedergrenzebach, B454, Höhe Haltestelle

Wabern, B253, Höhe AS Fritzlar-Süd

Relbehausen, B323, Abzweig Relbehausen

Homberg-Lützelwig, B254, Höhe Shell Tankstelle

Gudensberg, Schwimmbadweg

Standorte im Werra-Meißner-Kreis

Hessisch Lichtenau, Herderstraße Kindergarten

Hessisch Lichtenau, Mühlweg

Witzenhausen / Ortsteil Unterrieden, B27

Wehretal, B27, Parkplatz Hoheneiche

Herleshausen, Bahnhofstraße, L3251

Ringgau-Netra, B7, Rimbachstraße

Sontra-Berneburg, B27

Standorte der Polizeiautobahnstation Baunatal

Druseltalstraße / Heideweg

Leipziger Straße / Ölmühlenweg