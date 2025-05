Schauspiel Frankfurt zeigt E.T.A. Hoffmanns Schauergeschichte "Der Sandmann"

Am Schauspiel Frankfurt hat am Wochenende eine neue Inszenierung der Schauergeschichte "Der Sandmann" Premiere gefeiert. Unter der Regie von Lilja Rupprecht wird E.T.A. Hoffmanns Stück aus der Schwarzen Romantik bis Ende September in einer jeweils knapp zweistündigen Inszenierung auf der Bühne gezeigt.

Die düstere Geschichte über die Schattenseiten des menschlichen Verstandes wird von der Regisseurin "mit Samthandschuhen angefasst", findet hr2-Kritikerin Esther Boldt. Denn die Inszenierung ist "optisch eine eher zurückhaltende, die psychologisch ganz nah am Protagonisten und seiner Welt-Wahrnehmung entlang läuft". Esther Boldt zieht eine gemischte Bilanz, die in der aktuellen hr2-Frühkritik in voller Länge zu hören ist.

Nächste Vorstellungen laufen am 28. Mai und am 13. Juni am Schauspiel Frankfurt.