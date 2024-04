Unwetter über Hessen: Bäume umgestürzt, Dächer abgedeckt, Verkehr lahmgelegt

Dieser Baum wurde in der Wittelsbacherallee in Frankfurt vom Unwetter gefällt.

Dieser Baum wurde in der Wittelsbacherallee in Frankfurt vom Unwetter gefällt. Bild © hr, Benjamin Holler

Eine Unwetterfront hat in Teilen Hessens Schäden verursacht und für Behinderungen gesorgt. Zahlreiche Bäume stürzten um, Dächer wurden abgedeckt. Straßen waren dicht, Züge im Nah- und Fernverkehr fielen aus.

Die Feuerwehren in Hessen hatten am Montagabend allerhand zu tun. "Wir hatten in der letzten Stunde 41 Einsatzstellen in der ganzen Stadt zu bearbeiten", teilte etwa die Feuerwehr Frankfurt mit. Im Stadtgebiet gab es zahlreiche umgestürzte Bäume.

Die Freiwilligen Feuerwehren des Rheingau-Taunus-Kreises hatten mehr als 20 Einsätze aufgrund von Sturmschäden. Meist seien Bäume auf Straßen gestürzt, in Idstein sei ein Dach zum Teil abgedeckt worden, teilten Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst des Kreises am Abend mit. Verletzt wurde demnach niemand.

Aufgrund der Wetterwarnungen habe man hier vorher das Personal der Rettungsleitstelle verstärkt. "Dank der frühen Verstärkung konnte sogar eine Partnerleitstelle bei der Notrufabfrage unterstützt werden, die kurzzeitig eine sehr hohe Auslastung durch Notrufe hatte", sagte der verantwortliche Leitungsdienst der Leitstelle, Georg Hohenner, laut Mitteilung.

Behinderungen auf Autobahnen

Auch in Osthessen führte das Unwetter zu etlichen Einsätzen. Vielerorts musste die Feuerwehr zu umgestürzten Bäumen ausrücken. Im Bad Hersfelder Stadtteil Hohe Luft wurde ein Dach beschädigt, und auch in Eichenzell-Kerzell drohte der Wind zeitweise das Dach eines Gewerbetriebes abzudecken, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Verletzt wurde auch hier ersten Erkenntnissen zufolge niemand.

Auf den Autobahnen sorgten umgestürzte Bäume für Probleme - etwa auf der A5 zwischen Darmstädter Kreuz und Hemsbach, der A7 zwischen Niederaula und Fulda-Mitte, der A67 zwischen Griedheimer Dreieck und Groß Gerau sowie der A661 bei Offenbach.

Regional- und Fernverkehr gestört

Auch der Fernverkehr der Bahn wurde massiv beeinträchtigt. "Einzelne Strecken sind gesperrt und es kommt zu Umleitungen mit Verspätungen", teilte die Deutsche Bahn mit. Unwetterschäden gäbe es besonders im Raum Würzburg Hauptbahnhof.

Im Regionalverkehr waren die S-Bahnlinien S3, S4, S5 und S6 im Rhein-Main-Gebiet betroffen - sie mussten zeitweise ihren Betrieb einstellen. Die Frankfurter U-Bahnlinien 4 und 7 endeten zeitweise an der Haltestelle "Schäfflestraße", weil ein Baum auf den Gleisen lag.