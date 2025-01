Steigende Preise, neues Rathaus für Kassel und Gießen plant Verpackungssteuer

Die Inflation war im Januar so hoch wie schon lange nicht mehr, Kassel plant ein neues Technisches Rathaus und Gießen denkt über die Einführung einer Verpackungssteuer nach. Das und mehr in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Die Aufregung bei uns steigt: Bringt die hr-Bigband am Wochenende einen Grammy mit nach Hause? Denn nicht nur internationale Topstars wie Beyoncé und Taylor Swift könnten am Sonntag einen der begehrten Musikpreise in die Hand gedrückt bekommen, sondern auch unsere hr-Bigband: Ihr Album "Returning To Forever" ist in der Kategorie "Best Large Jazz Ensemble Album" nominiert .

Damit haben unsere Musiker bereits zum fünften Mal eine Chance auf einen Grammy. Wir drücken die Daumen, dass es diesmal endlich klappt!

hr-Bigband Bild © hr/Martin Oelze/Dirk Ostermeier

Daumen drücken kann man übrigens auch dem Kraftsportler Volker Bauer aus Fulda. Er gilt als einer der stärksten Männer der Welt und ist mit seinen 27 Jahren amtierender Weltmeister in der Klasse bis 90 Kilogramm.

Doch das ist ihm noch nicht genug: Morgen will er einen neuen Weltrekord aufstellen und dafür einen 200 Kilo schweren Stein über einen 1,20 Meter hohen Holzbock hieven. Klingt anstrengend.

Unsere heutige Momentaufnahme führt uns nach Limburg an der Lahn, das sich auf dem Foto von hessenschau.de-Nutzerin Hadwiga Machar von seiner malerischen Seite zeigt.

"Sonne und Wolken über Limburg an der Lahn." Den Moment hat hessenschau.de-Nutzerin Hadwiga Machar aus Heidenrod mit ihrer Kamera eingefangen. Bild © Hadwiga Machar

Stadt Kassel will Wintershall Dea-Gebäudekomplex für Technisches Rathaus kaufen

Die Stadt Kassel braucht einen Platz für ihr Technisches Rathaus und hat ihn vielleicht schon gefunden: Das Gebäude von Wintershall Dea in der Friedrich-Ebert-Straße steht seit September 2024 weitgehend leer und wartet nur darauf, dass jemand die 20.000 Quadratmeter Nutzfläche wieder mit Leben füllt. Es gibt also reichlich Platz für Bereiche wie Stadtplanung, Bauaufsicht und andere Abteilungen.

Laut Bürgermeister Sven Schoeller (Grüne) wurde auch schon mit Wintershall Dea gesprochen und dort sei man nicht abgeneigt gewesen. Dem Unternehmen sei wichtig, dass die Immobilie auch weiterhin sinnvoll genutzt werde, so die Stadt.

Nun muss der Grundstücksausschuss am 12. Februar über den Kauf entscheiden, bevor die Stadtverordnetenversammlung am 24. Februar eine endgültige Entscheidung trifft.

Hier möchte die Stadt Kassel ihr Technisches Rathaus unterbringen. Bild © Stefanie Küster/hr

Inflation auf höchstem Stand seit über einem Jahr

Die Verbraucherpreise in Hessen waren im Januar so hoch wie seit über einem Jahr nicht mehr. Im Vergleich zum Januar 2024 stiegen sie um 2,5 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte.

Insgesamt stiegen die Preise damit zum vierten Mal in Folge: Im Dezember 2024 hatte die Teuerungsrate bei 2,4 Prozent gelegen, im November 2024 bei 2,0 Prozent.

Verantwortlich für diese Entwicklung waren vor allem Dienstleistungen. Während die Energiepreise im Vergleich zum Januar 2024 sogar leicht sanken, stiegen die Preise für Dienstleistungen um satte 4,9 Prozent. Allein das Deutschlandticket kostet seit Januar 58 Euro statt 49 Euro. Flugtickets wurden um 16,2 Prozent teurer.

Richtig teuer wurde es aber für die Freunde der guten, alten Butter: Um 33,3 Prozent gingen die Preise hier nach oben. Schade, dass man sich Computer oder Fernseher nicht aufs Brot schmieren kann, denn die sind billiger geworden.

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Gießen will Verpackungssteuer einführen

Einwegverpackungen machen immer noch einen großen Teil unserer Müllberge aus. In Tübingen (Baden-Württemberg) versucht man das Problem mit einer Verpackungssteuer für Bäckereien und Imbissbuden zu lösen: Indem man Einwegverpackungen entsprechend teuer macht, will man die Menschen für Mehrwegverpackungen begeistern.

Dass eine solche Steuer mit dem Grundgesetz vereinbar ist, hat das Bundesverfassungsgericht vor gut einer Woche entschieden und eine entsprechende Klage abgewiesen. Damit wird die Idee der Verpackungssteuer auch für andere Städte interessant - zum Beispiel für Gießen. Dort will man den Stadtverordneten noch in diesem Jahr ein entsprechendes Konzept vorlegen.

Am liebsten wäre es der Stadt allerdings, wenn es eine bundeseinheitliche Regelung gäbe. Das sieht man auch in Darmstadt so. Aber auch dort denkt man über eine solche Steuer nach, um zum Beispiel etwas gegen die Vermüllung öffentlicher Parks zu tun.

Der Magistrat der Stadt Frankfurt hingegen ist der Meinung, dass die Idee, Einwegverpackungen gezielt zu verteuern, nur durch eine Gesetzesänderung auf Bundesebene umgesetzt werden kann, weshalb dort keine Verpackungssteuer geplant ist.

Videobeitrag Kommt eine Verpackungssteuer in Gießen? Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Und noch ein Hinweis:

Wer noch keine Wahlbenachrichtigung für die Bundestagswahl erhalten hat, sollte in der kommenden Woche aktiv werden. "Bis spätestens Anfang Februar" sollen laut Landeswahlleiter Wilhelm Kanther hessenweit alle Wahlbenachrichtigungen verschickt worden sein. Und da morgen der erste Februar ist ...

Wer dagegen schon benachrichtigt wurde und nun auf die Briefwahlunterlagen wartet: Die werden voraussichtlich in der kommenden Woche verschickt.

Der Landeswahlleiter mahnt dann allerdings zur Eile: Die Unterlagen sollten zügig ausgefüllt und zurückgeschickt werden. Alternativ kann der Brief auch später noch direkt beim Wahlamt in der Gemeinde abgegeben werden.

Weitere Themen des Tages

Nach der Festnahme eines 33-Jährigen in Hanau hat Hessens Innenminister Poseck erneut die AfD kritisiert. Für ihre Behauptung, es sei ein Terroranschlag verhindert worden, gebe es keine belastbare Grundlage. Bei dem Mann waren verdächtige Gegenstände und ein hetzerisches Plakat gefunden worden.

Deutschlands Wirtschaft steckt in der Rezession, das Erfolgsmodell wankt, nötig ist ein wirtschaftspolitischer Kurswechsel. Darin scheint man einig. Aber wie kann die Konjunktur in Schwung kommen? Drei renommierte Ökonomen geben Antworten.

Am Wochenende stürzen sich Athleten und Athletinnen die größte Großschanze der Welt in Willingen hinunter. Besonders Stephan Leyhe freut sich auf sein Heimspringen.

Videobeitrag 30 Jahre Weltcup Willingen! Ziiiiieeeeehhh! | hessenschau Sport vom 30.01.2025 Video Bild © Imago Images, SC Willingen Ende des Videobeitrags

Ein kurzer Blick über den Tellerrand

Streaming-Tipps: Filme und Musik zum Wochenende

Zum Wochenende habe ich ausschließlich Tipps aus der ARD-Mediathek für Sie, bei denen Oscar-Preisträgerinnen und -Preisträger involviert waren.

Zunächst wäre da der Film "The Whale" . Die Hauptrolle in diesem Drama spielt Brendan Fraser, der für seine Performance 2023 den Oscar als Bester Hauptdarsteller bekommen hat.

Er spielt einen Lehrer, der nach dem Verlust eines Menschen sehr stark zugenommen hat und sich wieder seiner Tochter annähern möchte. Ich muss Sie aber warnen: Das ist kein entspannter Gute-Laune-Film.

Wenn Ihnen nicht so nach Drama ist: Ohne Oscar, aber dafür deutlich "leichter" ist die Gauner-Komödie "Banditen!" mit Bruce Willis, Oscar-Preisträger Billy Bob Thornton und Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett aus dem Jahr 2001.

Jetzt wird es musikalisch: "The World Of Hans Zimmer" ist der Name einer Konzertreihe, die dem aus Hessen stammenden Hollywood-Komponisten Hans Zimmer Tribut zollt. Normalerweise steht der zweifache Oscar-Gewinner bei diesen Konzerten - anders als bei seinen eigenen Shows - nicht selber auf der Bühne, doch bei diesem Konzert in Krakau greift der Maestro sogar selber zur Gitarre.

Der Mitschnitt geht 75 Minuten und weil das nicht unbedingt abendfüllend ist, habe ich hier auch noch das dazugehörige "Behind The Scenes" von diesem Konzert für Sie. Und falls Ihnen das noch nicht reicht, kann ich Ihnen auch noch die Doku "Hans Zimmer - Der Rebell von Hollywood" empfehlen.

Eins noch ...

Welches ist der ungewöhnlichste Ort, an dem Sie mal übernachtet haben? Bei mir war es mal eine Parkbank in Berlin, weil die Person, bei der wir übernachten wollten, uns vergessen hatte und ausgerechnet an dem Wochenende bei ihrem Vater in Nordhessen war. Heute würde ich in so einem Fall sehr wahrscheinlich auf ein Hotel ausweichen. Oder auf die Theaterbühne vom Berliner Ensemble.

Und schon ist wieder eine Woche an ihrem Ende angelangt. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende! Bis Montag.

Ihr Sven-Oliver Schibat (wird sich am Wochenende diesen Podcast anhören - Link führt zur ARD-Audiothek)

Sven-Oliver Schibat Bild © hr/Jan-Niclas Grömling