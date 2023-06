In Kassel mussten sich Autos durch die Wassermassen kämpfen.

In Kassel mussten sich Autos durch die Wassermassen kämpfen. Bild © hr

Extreme Unwetter ziehen seit Donnerstagnachmittag über Hessen. Orkanböen entwurzelten in Nordhessen Bäume, Starkregen flutete Straßen und Keller. Die Bahn stellte nicht nur den Fernverkehr zwischen Frankfurt und Hannover ein.

Dieses Mal war es keine Übung: In der Stadt Kassel lösten am Donnerstagnachmittag Handys einen Alarmton aus. Per Cell Broadcast warnten die Behörden vor dem schweren Unwetter. Erst im Dezember war dieser Handy-Alarm bundesweit getestet worden.

Gegen 16.30 Uhr hatte sich in Teilen Nordhessens der Himmel verdunkelt: In Kassel und den angrenzenden Landkreisen kam es zu schweren Orkanböen und heftigem Regen.

Tornado-Warnung

Binnen Minuten wurden Äste von Bäumen abgeknickt, hier und da fielen auch ganze Bäume um, wie hr-Reporterinnen und Reporter berichteten - zum Beispiel in Ahnatal im Landkreis Kassel. Die Polizei im Kreis Waldeck-Frankenberg berichtete von mehreren abgedeckten Dächern.

Diese Bäume knickten in Ahnatal im Kreis Kassel um. Bild © Vera John (hr)

Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor möglichen Tornados im äußersten Nordwesten Hessens gewarnt. Auch die Wetterredaktion des hr warnte vor heftigem Starkregen, größerem Hagel und Sturm- oder sogar Orkanböen bis hin zu Tornados. Starkregen sorgte für geflutete Straßen und Keller, dazu hagelte es mancherorts.

Ein Kindergarten in Niestetal unter Wasser. Bild © hr

Schulen in Kassel am Freitag geschlossen

In Kassel bleiben am Freitag sämtliche Schulen geschlossen, wie die Stadt am Donnerstagabend auf ihrer Internetseite mitteilte. An Grundschulen und Kitas gebe es eine Notbetreuung.

In Niestetal im Kreis Kassel drang Wasser in fünf Kindergärten ein. Sie bleiben vermutlich am Freitag geschlossen, wie die Kommune mitteilte.

Behinderungen im Bus- und Bahnverkehr

Im Raum Kassel war der Bus- und Bahnverkehr am Donnerstagabend erheblich gestört. Laut der Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) wurde der öffentliche Nahverkehr in der Stadt zunächst unwetterbedingt eingestellt. Wann der Bus- und Bahnverkehr in Kassel wieder aufgenommen werde, sei unklar.

"In Kassel gibt es Probleme am Hauptbahnhof mit Wasser und am Bahnhof Wilhelmshöhe mit der Oberleitung", sagte eine Bahnsprecherin. Davon betroffen sei auch die Fernverkehrsstrecke Kassel-Göttingen. Dieser Fernverkehr läuft über den Bahnhof Wilhelmshöhe Richtung Norden.

hr-Reporter berichteten, dass am Bahnhof Wilhelmshöhe Wasser durch die Decke regnete und draußen Menschen teils knietief im Wasser standen.

Bahn sperrt Strecken

Wie die Deutsche Bahn auf ihrer Internetseite mitteilte , ist unter anderem die Strecke Fulda-Kassel-Göttingen gesperrt. Zwischen Frankfurt und Hannover verkehrten somit keine Züge mehr. "ICE/IC-Züge aus Richtung Süden enden in Frankfurt, und ICE/IC-Züge aus Richtung Norden enden und beginnen in Hannover", teilte die Bahn mit. Zusätzlich komme es zu Zugausfällen und starken Verspätungen.

Am ICE-Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe wurden für gestrandete Reisende Aufenthaltszüge bereitgestellt. Betroffenen wurden zudem alternative Routen über Berlin und Erfurt sowie über Köln empfohlen.

Fahrgäste am Donnerstagabend im ICE-Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe Bild © Stefanie Küster (hr)

Gesperrt wurde zudem wegen der Unwetter die Bahnstrecke Frankfurt-Mainz-Wiesbaden. "Derzeit Ist dort kein Zugverkehr möglich", teilte die Bahn mit.

Einsätze auch in Frankfurt und anderen Regionen

Auch im Rhein-Main-Gebiet und in anderen Regionen Hessens kam es bis Donnerstagabend zu schweren Unwettern. Die Feuerwehr Frankfurt teilte am Abend auf Twitter mit, man sei bereits mit einer Vielzahl von Fahrzeugen und Einsatzkräften tätig. Auf der Autobahn A66 lägen umgestürzte Bäume. Im Stadtteil Sindlingen beschädigten entwurzelte Bäume mehrere Fahrzeuge.

Die Feuerwehr Wiesbaden schrieb auf Twitter, sie sei unwetterbedingt an mehreren Einsatzstellen im Stadtgebiet im Einsatz".

20 Unwetterwarnungen des DWD gab es noch um 19.30 Uhr für Hessen, im Laufe des Abends wurden es weniger. Das gesamte Ausmaß der Schäden war zunächst unklar. Über mögliche Verletzte war der Polizei in Frankfurt und Kassel bis zum Abend nichts bekannt.

Unwetter-Gefahr bis Freitag früh

Die Gewitter sollen auch in der Nacht zum Freitag noch anhalten, dabei besteht vor allem in der ersten Nachthälfte noch Unwettergefahr. Erst am Freitagmorgen lassen die Schauer und Gewitter dann nach. Die Luft kühlt auf 19 bis 13 Grad ab.

In der hessischen Nordosthälfte soll es noch bis in den Freitagnachmittag hinein regnen. In den übrigen Teilen Hessens bleibt es am Freitag überwiegend bewölkt - bei Höchstwerten zwischen 23 und 27 Grad.

Für das Wochenende sagen die Meteorologen sehr hohe Temperaturen und trockenes Wetter bei bis zu 32 Grad voraus.

