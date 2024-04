Alle Standorte der Polizei in Mittelhessen

Wo Autofahrer am 19. April in Gießen und Umgebung sowie in den Landkreisen Lahn-Dill, Marburg-Biedenkopf und dem Wetteraukreis aufpassen sollten, erfahren Sie hier.

Für den sogenannten "Blitzermarathon 2024" in Hessen hat das Polizeipräsidium Mittelhessen folgende Standorte der Radarkontrollen veröffentlicht.

Standorte im Landkreis Gießen

Gießen, Alter Steinbacher Weg

Gießen, Grünberger Straße

Lollar, Gießener Straße

Lollar, L3475

Heuchelheim, Gießener Straße

Langgöns, Rottweg

Linden, Gießener Straße (Wiesengrundschule)

Lich, Hungener Straße

Grünberg - Lehnheim, B49 / L3072

Rabenau - Kesselbach, Gießener Straße

Standorte im Lahn-Dill-Kreis

Wetzlar, Frankfurter Straße

Wetzlar, Hermannsteiner Straße

Wetzlar, Karl-Kellner-Ring

Wetzlar, Blasbacher Straße

Wetzlar, Hermannsteiner Straße

Wetzlar-Garbenheim, B49

Solms, Braunfelser Str. Höhe Friedhof

Solms, Weihermühle

Eschenburg, B253, Abfahrt Eierershausen

Haiger-Oberroßbach, Grundstraße

Haiger, Westerwaldstraße

Dillenburg-Niederscheld, B277

Dillenburg, Julianenstraße

Dillenburg, Hof-Feldbach-Straße

Dillenburg, Manderbacher Straße, K36

Dillenburg, B277, Frankfurter Straße

Dillenburg, B253, Kasseler Straße

Driedorf, B255, Höhe Steinringsberg

Herborn, Burger Landstraße

Standorte im Kreis Marburg-Biedenkopf

Marburg, Huteweg

Marburg, Weintrautstraße

Marburg, Zeppelinstraße

Marburg, Panoramastraße, L3092

Marburg, Sonnenblickallee, L3289

Dautphetal, Lahnstraße

Dautphetal, Lahnstraße, Höhe MPS Dautphetal

Wetter, B252, Höhe Brücke Abfahrt Wetter

Bad Endbach, Höhe Landstraße

Stadtallendorf, Niederkleiner-Str., Höhe Tankstelle

Biedenkopf, Hainstraße Höhe Schule/Seniorenheim

Standorte in der Wetterau

Bad Vilbel, Über der Flurscheid, B3

Butzbach, Straße der Deutschen Einheit, B3

Florstadt-Stammheim, L3188, Ri. Ilbenstadt

Florstadt, B275, Nieder-Mockstadt Ri. Staden

Köppern, L3204, Ri. Rodheim v.d.H.

B521 aus Richtung Autobahn in Richtung Altenstadt

Karben, B3, Höhe Kloppenheim

Bad Vilbel, L3008 zw. B3 und Büdinger Straße

Standorte der Polizeiautobahnstation Mittelhessen

A480, Reiskirchen, Richtung Kassel

A45, zw. Wetzlarer Kreuz und Ehringshausen

A45 zw. Herborn-Süd und Ehringshausen

