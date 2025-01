In Hessen gibt es eine Weltkriegsbombe weniger, zwei südhessische Azubis haben jetzt ungewollt viel Zeit für ihre TikTok-Accounts und Männer dominieren bei Schul-Namen. Das und mehr gibt es in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Der Tag könnte für einige von Ihnen ziemlich rutschig begonnen haben. Die Böden sind zurzeit ordentlich kalt in Hessen, dazu kam Nieselregen - beste Voraussetzungen für Glatteis.

Richtig glatt wurde es aber vor allem im Südwesten Deutschlands , wo es auf den Autobahnen zu zahlreichen Unfällen kam und am Stuttgarter Flughafen Flugzeuge auf andere Flughäfen ausweichen mussten.

Da sich die Böden seit heute Morgen nicht grundlegend erwärmt haben und es auch heute Nacht wieder zu Nieselregen kommen kann, ist weiterhin Vorsicht geboten.

Vorfreude ist hingegen angesagt, wenn es um das Wochenende geht. Denn dann könnte sich tatsächlich wieder die Sonne zeigen. Sie erinnern sich vielleicht: Dieses leuchtend gelbe Ding, das man manchmal am Himmel sieht.

Leuchtend hell sind auch die Fenster der Frankfurter Skyline in den Abendstunden, wie unsere heutige Momentaufnahme von hessenschau.de-Nutzer Karsten Steinhoff zeigt. Sieht schon irgendwie hübsch aus, oder?

Und damit zu den Themen des Tages:

Weltkriegsbombe in Hanau ist entschärft

In Hanau ist heute mal wieder eine Weltkriegsbombe entschärft worden. Diesmal handelte es sich um ein 250-Kilo-Exemplar, das bei Sondierungsarbeiten auf der Baustelle der neuen Hauptbahnhofsbrücke gefunden wurde.

Rund 3.000 Anwohnerinnen und Anwohner mussten deswegen ihre Wohnungen verlassen. Zudem wurde der Hauptbahnhof am Morgen gesperrt. Nicht nur mehrere Züge, sondern auch ein Teilstück der B43 waren betroffen.

Gegen 14 Uhr war der ganze Spuk dann zum Glück wieder vorbei: Die Stadt gab Entwarnung: "Die Bombe ist entschärft." Nun darf man gespannt sein, wann die nächste Bombe dran ist. Erst vor einer Woche war in Frankfurt eine Weltkriegsbombe gefunden worden.

Nach diesen Menschen sind Schulen am häufigsten benannt

Welche Persönlichkeiten prägen die Namen der deutschen Schulen? Welche Gruppen oder Personen sind vielleicht über- oder unterrepräsentiert? Und was bedeuten die berühmten Namenspatrone überhaupt für diejenigen, die tagtäglich die Schulbank drücken? Diese Fragen haben Sie sich vielleicht noch nie gestellt, die Arbeitsstelle Holocaustliteratur der Justus-Liebig-Universität (JLU) Gießen schon.

Mehr als 30.000 Schulnamen wurden für die Studie ausgewertet. Das Ergebnis: Pädagogen führen die Liste der Namensgeber an. Aber auch Widerstandskämpfer, Geistliche und Schriftsteller spielen eine große Rolle.

Dabei gibt es regionale Unterschiede: In Hessen belegen die Geschwister Scholl und die Schriftsteller Astrid Lindgren und Erich Kästner die ersten Plätze. In Baden-Württemberg sind dagegen Schiller-Schulen am häufigsten, in Rheinland-Pfalz sind Schulen besonders häufig nach dem Heiligen Martin benannt.

Und obwohl mit Maria Montessori bundesweit eine Frau die Rangliste anführt, sind Frauen laut der Studie insgesamt auffallend unterrepräsentiert: Nur jede sechste Schule in Deutschland hat eine Namenspatronin. "Das hat uns doch überrascht", sagt Studienleiter Sascha Feuchert. Aber es spiegele wider, wie Geschichte oft noch wahrgenommen werde: männlich dominiert.

Auszubildenden wegen TikTok-Videos fristlos gekündigt

Zwei Auszubildende aus Südhessen können sich jetzt ganz auf ihre Karriere als Influencer konzentrieren, denn wegen ihrer TikTok-Videos sind sie ihren Job los.

Die eine Auszubildende hatte sich zum Beispiel dabei gefilmt, wie sie an ihrem Arbeitsplatz einschläft. Der andere Auszubildende war in der Arbeitskleidung eines Marktes zu sehen, als er besonders unfreundlich war. Auch wenn sie selbst sagten, dass es sich nur um Comedy oder Satire gehandelt habe: Ihre Arbeitgeber fanden das gar nicht lustig und kündigten ihnen fristlos.

Die IHK stimmt den Arbeitgebern zu: "Wenn in den Videos abschätzige Urteile über den Betrieb gefällt werden, kann das ein Grund für eine fristlose Kündigung sein", sagt Torsten Heinzmann, Teamleiter Ausbildung bei der IHK Darmstadt.

Außerdem verstößt das Filmen während der Arbeitszeit laut IHK gegen die Berufspflichten. Das unerlaubte Zeigen von Kolleginnen und Kollegen verletze zudem Persönlichkeitsrechte und die Sichtbarkeit von Kundendaten stelle einen schweren Datenschutzverstoß dar. Die Rufschädigung ziehe weite Kreise und sei nicht mehr rückgängig zu machen.

Weitere Themen des Tages

Drei Männer sind heute in Würzburg zu Haftstrafen verurteilt worden, weil sie im Jahr 2023 einen Mann in einer Wohnung in Kassel festgehalten und misshandelt haben. In der Nacht zum 15. November 2023 wurde der Mann nach viereinhalb Tagen in Baden-Württemberg wieder freigelassen.

Die Universität Darmstadt entbindet die Soziologin Cornelia Koppetsch bis auf weiteres von ihren Aufgaben. Zuvor war ihre Habilitation zurückgenommen worden, weil die Wissenschaftlerin - wie schon in ihren Bestseller-Büchern - an vielen Stellen abgeschrieben haben soll. Nun droht der Verlust der Professur.

Vier junge Männer aus dem Werra-Meißner-Kreis im Alter von 17 bis 20 Jahren stehen seit heute in Eschwege vor Gericht, weil sie einen Obdachlosen misshandelt und die Tat gefilmt haben sollen. Unter anderem sollen sie ihrem Opfer ins Gesicht getreten und mit einer Stuhllehne auf den Mann eingeschlagen haben.

Ein kurzer Blick über den Tellerrand

Die Standortdaten von Millionen App-Nutzenden weltweit sind auf internationalen Datenmarktplätzen erhältlich. Die Daten stammen den Untersuchungen nach aus populären Apps wie Wetter Online, Kleinanzeigen oder Focus Online. Im Fall einer Frau aus Bayern könnte man anhand der Bewegungsdaten sogar Rückschlüsse auf sensible Gesundheitsdaten ziehen. Mehr dazu auf tagesschau.de.

Seit heute wird die elektronische Patientenakte (ePa) in drei Modellregionen getestet. Sollte der Test erfolgreich sein, soll sie bundesweit zum Einsatz kommen. Doch was bringt die ePa Patienten und Ärzten? Und was braucht man dafür? Die wichtigsten Fragen und Antworten gibt es hier.

Wer seine Drohne gerne über Bundeswehr-Standorten oder kritischer Infrastruktur fliegen lässt, könnte es in Zukunft mit der Bundeswehr zu tun bekommen. Änderungen am Luftsicherheitsgesetz sollen dieser nämlich den Abschuss solcher Flugobjekte erlauben . Allerdings muss noch der Bundestag zustimmen und CDU und CSU sind von der Idee nicht so begeistert.

Wie gut ist Ihr Girokonto wirklich?

Wir haben alle ein Girokonto. In vielen Fällen wurde es irgendwann eingerichtet und seitdem ist es eben da. Die Daueraufträge laufen von dort, der Arbeitgeber weiß, wohin das Gehalt gehen soll - eine sehr bequeme Sache.

Aber diese Bequemlichkeit kann einen unnötig viel Geld kosten: Nicht nur die Kontoführungsgebühren können je nach Anbieter stark variieren, sondern auch die Höhe des Dispozinses und Zusatzleistungen wie eine kostenlose Kreditkarte.

Um sich hier einen besseren Überblick zu verschaffen, hat die Finanzaufsicht BaFin heute ein Girokonto-Vergleichsportal gestartet (kontenvergleich.bafin.de ).

Und es gibt viel zu vergleichen: Fast 6.900 verschiedene Kontomodelle von rund 1.100 Anbietern sind dort zu finden. Vielleicht eine gute Gelegenheit, den einen oder anderen Euro zu sparen. Mehr Infos zu dem Portal gibt es bei den Kolleginnen und Kollegen der tagesschau.

Streaming-Tipp: "Britney ohne Filter"

Sie war so etwas wie die Taylor Swift der Generation Y: Britney Spears landete 1999 mit ".... Baby One More Time" einen Riesenhit, der bis heute regelmäßig in den Radios zu hören ist.

Es folgten zahlreiche weitere Hits, Auszeichnungen, ein Kinofilm und dann war sie auch noch mit Justin Timberlake liiert - sie war die "Princess of Pop" und alles sah nach dem ganz großen Glück aus.

Doch ihr perfektes Image bekam Kratzer, als sie 2004 für 55 Stunden mit ihrem Jugendfreund Jason Alexander verheiratet war. Und es wurde nicht besser: Nach ihrer zweiten Ehe ließ sie sich den Kopf kahl rasieren, es folgten Suchttherapien, das Besuchsrecht für ihre Kinder wurde ihr entzogen und 2008 wurde sie sogar entmündigt. Anfang 2024 verkündete sie dann, nie wieder ins Musikgeschäft zurückkehren zu wollen.

Nun hat sich eine Arte-Dokumentation ihrer Geschichte angenommen: "Britney ohne Filter" ist ab sofort in der Arte-Mediathek abrufbar. Die fünf Episoden haben durchaus handliche Längen: Keine Episode ist länger als 14 Minuten, Sie schaffen also bequem die ganze Serie an einem Abend.

Eins noch ...

Seit Jahren wird darüber diskutiert, dass der Verzehr von Insekten eine gute Alternative sein könnte, um die vielen Menschen auf unserem Planeten mit tierischem Eiweiß zu versorgen, ohne auf Massentierhaltung und Abholzung von Regenwäldern für Weideflächen zurückgreifen zu müssen.

Nun kann man natürlich von der Idee, einen Heuschreckenburger zu essen, mehr oder weniger begeistert sein, aber grundsätzlich lässt sich nicht leugnen, dass so eine Heuschrecke oder Grille nicht gerade viel Fleisch enthält.

In den vietnamesischen Gewässern der Spratly-Inseln wurde nun aber eine Riesenassel entdeckt, die locker für mehrere Burger reichen würde. Ihr Name dürfte dabei vor allem Science-Fiction-Fans ein Begriff sein.

Kleine Warnung: Wer sich vor Insekten eher ekelt, sollte diesen Link mit Vorsicht anklicken. Das Tier sieht nicht unbedingt aus wie ein Golden Retriever ...

